تارا عماد تقود عمل إعلامي ضد التنمر

نشرت الفنانه تارا عماد فيديو جديد عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات"انستجرام".
و علقت تارا على الفيديو قائله:"النهاردة أنا حبيت اشاركم فيديو من بعض الضيوف الي اتكلمت معاهم في الحلقات،اتكلمنا عن كل حاجة ليها علاقة بالتنمر. ليه
و تابعت : الهدف من البودكاست دة طبعاً اننا ننشر الوعي اكتر عن قد ايه التنمر ممكن يضر البني آدم و الاهم من دة اننا نتعلم و نعلم ولادنا ازاي نوقف التنمر".
جدير بالذكر أن آخر اعمال تارا مسلسل "ونحب تاني ليه" و الذي كان بطوله نخبه من النجوم ابرزهم " ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير ،سوسن بدر ،من تأليف :عمرو محمود ياسين ، وإخراج:مصطفى فكري".
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