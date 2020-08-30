تارا عماد تقود عمل إعلامي ضد التنمر

نشرت الفنانه تارا عماد فيديو جديد عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات"انستجرام".

و علقت تارا على الفيديو قائله:"النهاردة أنا حبيت اشاركم فيديو من بعض الضيوف الي اتكلمت معاهم في الحلقات،اتكلمنا عن كل حاجة ليها علاقة بالتنمر. ليه

هو موجود و ازاي نتكلم عنه مع اقرب الناس لينا و ازاي نفهم طرق تجنبه.و تابعت : الهدف من البودكاست دة طبعاً اننا ننشر الوعي اكتر عن قد ايه التنمر ممكن يضر البني آدم و الاهم من دة اننا نتعلم و نعلم ولادنا ازاي نوقف التنمر".جدير بالذكر أن آخر اعمال تارا مسلسل "ونحب تاني ليه" و الذي كان بطوله نخبه من النجوم ابرزهم " ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير ،سوسن بدر ،من تأليف :عمرو محمود ياسين ، وإخراج:مصطفى فكري".