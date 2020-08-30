يوسف الشريف: الأهلي والزمالك كلهما كيان عظيم

أشاد النجم يوسف الشريف بكل من نادي الأهلي ونادي الزمالك، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وصرح يوسف الشريف قائلًا: الاهلي كيان عظيم والزمالك كيان عظيم.افتخر بان بلدي فيها اتنين من اكبر الانديه في العالم.اتشرف بكل مشجع زملكاوي وكل مشجع اهلاوي وكل مصري .. هفضل اهلاوي وهفضل احب واحترم كل زملكاوي .. بلد واحد قلب واحد .. لا للتعصب تحيا مصر. بلدي فيها اتنين من اكبر الانديه في العالم.اتشرف بكل مشجع زملكاوي وكل مشجع اهلاوي وكل مصري .. هفضل اهلاوي وهفضل احب واحترم كل زملكاوي .. بلد واحد قلب واحد .. لا للتعصب تحيا مصر. Advertisements يذكر أن النجم يوسف الشريف شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل النهاية، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أخمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.

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