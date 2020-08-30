شاهد .. أكرم حسني في تحضيرات العميل صفر

نشر الفنان أكرم حسني صورة من تحضيرات فيلم العميل صفر، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهر أكرم من خلالها برفقة المخرج محمد سامي والكاتب وائل عبد الله، كما صرح قائلًا: تحضيرات فيلم العميل صفر بعد استلام نسخة الفيلم النهائية والتصوير خلال Advertisements أيام بإذن الله .. العميل صفر إنتاج أوسكار بيكتشرز .. دعواتكم. أيام بإذن الله .. العميل صفر إنتاج أوسكار بيكتشرز .. دعواتكم. وفيلم العميل صفر من تأليف وائل عبدالله، وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد سامي، وبطولة أكرم حسني، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

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