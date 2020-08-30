نفاد تذاكر حفل فرقة "أيامنا الحلوة" في الأوبرا المصرية

نفدت تذاكر الحفل الغنائي للفريق الشهير "أيامنا الحلوة"، قبل أسبوعين من موعد اقامتها على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات عودة انشطتها الفنية والغنائية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر بسبب كورونا.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر المقبل، عل مسرح النافورة المفتوح في الأوبرا، في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد

قرار رفع الحظر،مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.