شاهد.. مصطفى قمر من ختام مهرجان الصيف الدولي

نشر الفنان مصطفى قمر مقاطع غنائية، من حفله الغنائي ضمن مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية، وذلك عبر حسابه الرسمي على وقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". شارك قمر جمهوره مقاطع الحفلة عبر خاصية "ستوري"، على "انستجرام"، والتي تضمنت أغنيتيه"يااسكندراني، السود عيونه". أحيا قمر حفله الغنائي مساء أمس السبت، في ختام مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 18، التي أقيمت فعالياته على المسرح المفتوح بمكتبة الإسكندرية، وشهدت حضور عدد كبير من محبيه مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، واجراءات تعقيم المسرح بين العروض لضمان سلامة الحضور. دورته الـ 18، التي أقيمت فعالياته على المسرح المفتوح بمكتبة الإسكندرية، وشهدت حضور عدد كبير من محبيه مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، واجراءات تعقيم المسرح بين العروض لضمان سلامة الحضور. Advertisements شاهد الفيديو من هنا

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