شارك الفنان مصطفى خاطر، جمهوره بمقطع من عقد قران شقيقته إسراء، وذلك عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علق خاطر على الفيديو قائلاً:"الف مبروك لاختي الصغيره بنتي حبيبتي اسراء واخويا وحبيبي احمد بسيط بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير". مبروك لاختي الصغيره بنتي حبيبتي اسراء واخويا وحبيبي احمد بسيط بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير". احتفل خاطر بحفل زفاف شقيقته مساء أمس، واقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين، ونجوم مسرح مصر أبرزهم"محمد أسامة وزوجته، محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، أحمد فهيم، سارة درزاوي، ووائل عوني". Advertisements View this post on Instagram الف مبروك لاختي الصغيره بنتي حبيبتي اسراء واخويا وحبيبي احمد بسيط بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير 👏👏👰🤵 A post shared by Mostafa Khater (@moustfakhater) on Aug 30, 2020 at 7:46am PDT

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول تهنئة من مصطفى خاطر لشقيقته بعد زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.