أكبر وأقدم زوجين في العالم..عاشا ما مجموعه 78654 يوما

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 06:29 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أغسطس - 2020 6:34 مساءً

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بخبر عن أقدم علاقة زواج في العالم والتي دخلت كتاب غينيس، وهما زوجان يعيشان في الأكوادور، عملا في التدريس سابقا، واللافت في قصة حبهما أن عائلاتيهما رفضتا علاقتهما منذ 80 عاما.

دخل زوج وزوجة من الإكوادور موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعد أن تم تسجيلهما رسميا على أنهما “أقدم زوجين في العالم”.

واستطاع الزوجان الدخول إلى الموسوعة العالمية، بعد حساب عمريهما معا (215 عاما)، إذ أن الزوج جوليو مورا يبلغ من العمر 110 عاما، بينما والدرامينا كوينتيروس عمرها 104 عاما، وتزوجا منذ عام 1941، وبحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وتزوج الزوجان في 7 فبراير/ شباط 1941، في أول كنيسة بناها الإسبان في كيتو، وهي لا إغليسيا دي إل بيلين.

ومع ذلك ، كان زفافهما سريا، لأن والديهما كان رافضين للزيجة.

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وحتى السبت الماضي، عاش الزوجان ما مجموعه 78654 يوما، وتجمع المدرسين المتقاعدين علاقة زواج منذ 79 سنة و6 أشهر و22 يوما، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة USA Today الأمريكية.

صحة جيدة

ويتمتع الزوجان بصحة جيدة، على الرغم من خيبة أملهما، إذ يمنعهما وباء كورونا من احتفال كبير يجمع عائلتهما المكونة من 11 حفيد، و21 من أبناء الأحفاد، وتسعة من أبناء أبناء الأحفاد.

ومن بين الإنجازات التي يفخرون بها: تربية خمسة أطفال حصلوا جميعًا على شهادات جامعية.

ويعيش جوليا ووالدرامينا وهما معلمان متقاعدان في العاصمة الإكوادورية، كيتو، وفازا بلقب موسوعة “غينيس” في منتصف شهر آب الجاري.

ولفتت ابنتهما “سيسيليا” إلى أن جائحة فيروس “كورونا” المستجد تسببت في إصابته والديها بمشاكل في صحتهما العقلية، نتيجة افتقادهما للتجمعات العائلية وعدم اختلاطهما بأي من أفراد العائلة منذ شهر آذار.

وللزوجان 4 أبناء و 11 حفيدا و21 من أبناء الأحفاد وواحد من أبناء أبناء الأحفاد.