تراند اليوم : عبدالمنعم العامري والشاعر خالد بن طناف المنهالي يجتمعان في “سيدي”

في تعاون يعد الأول بينهما، إجتمع الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري مع الشاعر الشيخ خالد بن طناف المنهالي في عمل غزلي غنائي جديد حمل عنوان “سيدي” وكلمات من اللهجة الإماراتية تغزل بالمحبوب فيها قائلاً:

انت واصل في سويد القلب واصل

واعتبره موطنك مانك غريب …

سولك فيها سفارات و قناصل

يوم غيرك مالهم فيها نصيب …

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وحملت أغنية “سيدي” اللحن والإيقاع الإماراتي تصدى لتوزيعها موسيقياً المايسترو عبد العزيز العبري، وتم طرحها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب قناة عبدالمنعم العامري الرسمية في موقع “اليوتيوب” من خلال عمل فيديو ممتج تضمن كلمات الأغنية.

وأعرب العامري عن سعادته بالتعاون الجميل والأول مع الشاعر الشيخ خالد بن طناف المنهالي، مؤكداً أن كلمات الأغنية حملت أسلوباً جديداً في الغزل والعشق ومعاتبة المحبوب، وهي فكرة جديدة تطرح لأول مرة بهذا الشكل من اللون الموسيقي الإماراتي الشعبي الذي نحبه جميعاً ونتز كوننا ننتمي له.