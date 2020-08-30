تراند اليوم : في ذكري رحيل “السيد بدير” تزوج شريفة فاضل.. واسرار عن حياتة

34 عامً مرت على رحيل “عبدالموجود” ابن كبير الرحمية جِبلي، وهى الشخصية التي جسدها الفنان السيد بدير في عدد من أفلامه وارتبط بها الجمهور، والذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 30 أغسطس من عام 1986.

وفي ذكرى رحيل السيد بدير، الذي جمع بين الإخراج والتأليف والتمثيل، تستعرض “الوطن”، أبرز المعلومات عنه.

– ولد يوم 11 يناير من عام 1915، بمحافظة الشرقية.

– قام بدراسة الطب البيطري الذي لم يستمر فيه واتجه إلى الفن.

– عمل السيد بدير، في الترجمة، والإخراج بالإذاعة، وكتب عدة أعمال فنية.

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– قدم السيد بدير نحو 250 فيلمًا والمشاركة فيه سواء بالسيناريو أو التمثيل أو الإخراج، و3 آلاف تمثيلية إذاعية و50 مسرحية.

– حصد عدد من الجوائز، منها وسام الجمهورية، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ووسام الاستحقاق.

– تزوج مرتان، الأولى من ابنة عمه وأنجب منها 3 أولاد وبنتين، كان أشهرهم ابنه عالم الفضاء والأقمار الصناعية سعيد بدير، والذي توفي عام 1989 قيل وقتها إنه تعرض للاغتيال من قبل الموساد الإسرائيلي.

المرة الثانية تزوج من الفنانة شريفة فاضل، واستشهد ابنهما في حرب أكتوبر 1973 وغنت له “أم البطل”.

المصدر بواسطة الوطن