تراند اليوم : بالاسكندرية« كعب عالى ، « العمى » فى مهرجان التجريبى

الاسكندريه نسرين العاصي

« كعب عالى ، « العمى » فى مهرجان المسرح التجريبى ……..

تشارك الهيئة العامه لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض فى الدورة السابعه والعشرين لمهرجان المسرح التجريبى هذا العام والذى تنطلق فعالياته الثلاثاء القادم بالمسرح القومى بالعتبه وتستمر حتى 11 سبتمبر وتفتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وذلك بعملين مسرحيين تابعين لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى من إنتاج الهيئة هما « كعب عالى » لبيت ثقافة القبارى بالإسكندريه فكرة وإخراج محمد الطايع و « العمى » للمركز الثقافى بطنطا عن رواية للكاتب البرتغالى جوزيه مساراماجو إخراج السعيد منسي وذلك ضمن 13عرض مسرحى من إنتاج جهات متعدده .

وكان قد تقدم لمسابقه العروض والتى إنطلقت تحت مسمى « مسابقة العروض التجريبيه الحية »

وحملت إسم الراحل الدكتور حسن عطيه تكريما له نحو 87 عرض مسرحى وإستقرت لجنة التحكيم التى تكونت من د/ صبحى السيد ، د/ طارق مهران ، الناقد عبد الرازق ابو العلا ، المخرج شادى الدالى ، الفنانه كريمه منصور على إختيار تلك العروض .