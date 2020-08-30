تراند اليوم : “عيلة الفقري”.. جديد المسرح الكوميدي قريبا على العائم- تفاصيل

قال الفنان أيمن عزب مدير فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تستعد حاليًا لافتتاح العرض المسرحي الجديد “عيلة الفقري” خلال شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم الكبير بالمنيل ليكون بداية جديدة لعودة نشاط الفرقة.

وبدوره، أوضح المخرج محمد متولي، أنَّ العرض يدور حول “عيلة سمعان الفقري” المكونة من سمعان وزوجته “سعيدة” وابنته “هند” التي لم تتزوج بعد وأبنائه “سامي” الصحفي الذي سيسافر إلى اليونان في مهمة صحفية

وكريم العاطل عن العمل وتدور المسرحية في أحداث كوميدية خلال يوم في حياة تلك العائلة.

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يُذكر أنَّ المخرج محمد متولى كانت آخر أعماله المسرحية “فطائر التفاح” الذي قدم على مسرح الغد بالعجوزة، ومن تأليف أمجد أبو العلاء، كما قدم من قبل مسرحيات كوميدية للبيت الفني للمسرح منها “زنقة الرجالة”، “سلطان الغلابة” للفنان احمد راتب.

العرض بطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي،

إيهاب شهاب، من تأليف أحمد الملواني، ديكور محمد هاشم، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من إخراج محمد متولي.