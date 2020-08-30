تراند اليوم : “جينيفر أنيستون” تتبع قوانين بالموضة الخاصة بها.. تعرف عليها

تعتبر الممثلة العالمية ​جينيفر أنيستون​ من النجمات العالميات اللواتي من النادر أن يخطئن في إختيار اطلالاتهن خصوصا في المناسبات او على السجادة الحمراء، ولكن ما سرها ولماذا لا تخفق؟

حسب أهم نقاد الموضة، هناك قوانين معينة تتبعها جينيفر لإختيار ثيابها في الحياة اليومية، وكذلك في المناسبات وسنكشفها لكم اليوم.

1-عندما تحتار تختار الاسود

من المعروف ان اللون الاسود هو اللون الاقل خطورة في اقتراف اي خطأ وفي بعض الاحيان تكون النجمات تحت ضغط التصوير وحضور المناسبات ولا يمتلكن الوقت الكافي لاختيار اطلالاتهن مع منسّق موضة وفي هذه الحالة تلجأ جينيفر الى اطلالة سوداء منعاً من ارتكاب اي خطأ.

2-إن كان شعرك يعاني من يوم سيء فهذا الحل

تكترث جينيفر كثيراً لشعرها واطلالتها خلال الايام العديدة خصوصا ان عدسات الباباراتزي ترافقها وفي حال كان شعرها يعاني في يوم سيء .. لا مشكلة ! الحل بوضع قبعة على الموضة!

3- القميص الابيض يناسب كل اللوكات

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ان القميص الابيض بكل اشكاله وقصاته لا بد ان يكون موجودا في خزانتك لانه يتلاءم مع البطلون والتنورة اياً كان شكلهما او قصتهما.

4- البلايزر للوك انيق واحترافي

في بعض الاحيان تلجأ النجمات الى لوك انيق يظهرن محترفات وذكيات، وليس فقط نجمات للاغراء وفي هذه الحالة يكون الحل لدى جينيفر بالبلايز خصوصا السوداء.

5- إعرفي اي جينز يليق بك ولا تغيريه

في بعض الاحيان لا يكون التغيير لصالحك ويجب ان تعرفي ماذا يليق لجسمك وما عليك تجنبه خصوصا في الجينز، اما جينيفر فهي تعلم جيدا ان جينز الـ boyfriend هو الذي يليق بها ولذلك لا تغيره ابدا.