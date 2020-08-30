تراند اليوم : غادة عبد الرازق تنضم إلى يسرا.. في بطولة فيلم “ليلة العيد”- تفاصيل

وقع إختيار المخرج سامح عبد العزيز على الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ للمشاركة في بطولة فيلم “ليلة العيد” الذي يكتبه أحمد عبد الله ويتم التحضير له حالياً، لتكون عبد الرازق الممثلة الثانية التي تنضم للفيلم بعد ​الممثلة المصرية يسرا​ التي تعاقدت بالفعل على العمل.

وبدوره يواصل المنتج أحمد السبكي ترشيح الفنانين المشاركين في الفيلم الذي يعتمد على البطولة الجماعية بظهور العديد من الفنانين الذين يصل عددهم لأكثر من 20 ممثل وممثلة، على غرار الأفلام التي قدمها السبكي بنفس الشكل مثل “كباريه”، و”الفرح”.

فيلم “ليلة العيد” هو التعاون الرابع بين سامح عبد العزيز وأحمد عبد الله بعدما قدما سوياً أفلام “كباريه” و”الفرح” و”الليلة الكبيرة”، ومن المقرر أن يتم تقديم “ليلة العيد” بنفس الطريقة، سواء في مكان واحد أو يوم واحد مع مشاركة العديد من الفنانين وتناول العديد من الشخصيات في الأحداث.