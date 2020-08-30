تراند اليوم : الراقصة ليندا أغنية “ضارب عليوي”.. فشلت بعدما حذفوا رقصتي- إتفرج

ليندا مارتينو راقصة مصرية إيطالية، قررت ان تدخل عالم الفن بعدما كان رقصها مقتصراً فقط على حفلات الزفاف وسهرات الفنادق، ولكن أول اعمالها لم يكن لها فيه حظ كبير،

فقد تعاقدت مع المنتج المصري ​نصر محروس​ لتقوم بالرقص في الكليب الجديد للفنان المصري ​مصطفى شوقي​ الذي يحمل اسم “​ضارب عليوي​”، ولكن بعد طرح الكليب بـ24 ساعة،

وجهت مجموعة انتقادات لـ نصر محروس لاعتماده على راقصات في كليباته، فكان الحل ان يقوم بحذف رقصة ليندا من الكليب واعادة طرحه بنسخة جديدة.

اسباب حذف رقصتها، وماذا قال لها منتج الاغنية بعد الحذف، كما كشفت لنا عن احدث اعمالها.

لماذا وافقتِ على كليب “ضارب عليوي”؟

كنا في وقت انتشار فيروس كورونا وبالتالي لا نقدم أي عمل، وقال لي مدير اعمالي إن هذا الوقت المناسب لندخل عالم الفن، فحينما هاتفني المنتج نصر محروس رحبت بالفكرة،

وارسل لي الاغنية واحببت الموسيقى الخاصة بها لكني لم افهم كلماتها، وبدأنا على الفور نتفق على الخطوات العامة وكنت خارج القاهرة، واتفقنا على مقابلة بعد العودة، مع الإشارة أنني لم أكن أنوي أن اشارك في اي كليب الا حينما اكون جاهزة لذلك.

كيف كان اختيارك للملابس التي قدمتِها في الكليب؟

لم أكن أنوي أن أظهر ببدلة رقص تقليدية، كما انني لم احب ان أظهر على الاسرة المصرية ببدلات رقص عارية، فاتفقت مع المنتج نصر محروس على بعض البدلات المغلقة،

ولكن رفض ان يدفع المبلغ الخاص بتلك البدل بعد تصميمها ورفضت وقتها ان اقدم الفيديو كليب، ولكنه عاد مرة اخرى وهاتفني واقنعني واخبرني بانني سأجلس مع المصمم الخاص به لاختار البدلات.

هل يمكننا ان نقول ان الأغنية حققت نجاحاً كبيراً قبل حذف رقصتك منها؟

حققت نجاحاً كبيراً، وبعد طرح الاغنية أول ايام العيد هاتفني نصر محروس ليخبرني أن الأغنية “مكسّرة الدنيا”، واكد لي انها أعجبت الناس، كما انني رصدت رد فعل الناس بنفسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

هل كان هناك كليبات اخرى ستقدمينها مع نصر محروس بعد “ضارب عليوي”؟

Advertisements

كتأكيد على نجاحي معه، بعدما انتهينا من تصوير “ضارب عليوي” كل من كان متواجداً في موقع التصوير اعجبتهم الاغنية جداً، لذلك قرر نصر محروس ان يصور اغنية اخرى معي تطرح بعد “ضارب عليوي” ومن غناء مصطفى شوقي ايضاً.

ماذا فعلتِ بعدما عرفتِ انه تم حذف رقصتك من الاغنية؟

ارسلت رسالة للمنتج نصر محروس لأستفسر عن سبب حذف رقصتي دون استئذاني، والغلطة التي وقعت فيها ان مدير اعمالي كان يثق في نصر محروس، لذلك كنا قد وقعنا عقداً مؤقتاً لا يضمن لي كل حقوقي،

واحب ان اقول له إن الاغنية نجحت بسبب ليندا، وانا من الاساس لم اكن اعرف من هو مصطفى شوقي ولا اسمع اغانيه ولكن صوته جيد جداً.

وهل قام نصر محروس بالرد عليكِ وتبريره لكِ اسباب حذف رقصتك؟

اخبرني انه كان لا يريد ان يفعل هذا واعتذر لي، وانا اؤكد ان الاغنية فشلت بعدما حذفوا رقصتي.

في اعتقادك ماهو السبب الحقيقي في حذف رقصتك؟

السبب هو لأن الناس نسبوا لي نجاح الكليب وليس له، وانا لي جمهوري الذين أنجحوا الكليب فور طرحه وحقق مشاهدات عالية على منصات التواصل المختلفة.

هل كنتِ تعرفين الفنان مصطفى شوقي قبل الكليب؟

انا لم اسمع عن مصطفى ولا استمع له، ولكن كما قلت ان صوته جيد وحينما ذهبت لتصوير الكليب كان من اجل نصر محروس.

ما رأيك في الراقصات المتواجدات حاليا على الساحة؟

لا أشاهدهن لأنه لا توجد أي راقصة لفتت انتباهي، انا أقصد أن أشاهد راقصة حينما يكون هناك من هي أكثر حرفيةّ منّي، وانا لا اقلل من احد، فكل منهن لها مستواها، وانا لا انظر إلى من هي أقل مني واذا تابعت باقي الراقصات لن أنجح.

هل تلقيتِ عروضاً اخرى بعد “ضارب عليوي”؟

حقيقةً لدي اكثر من عرض حالياً، وسجلت اكثر من فيديو كليب، ومن المقرر ان اتواجد في فيلم “كيرة والجن” ولكن لم نوقع العقد بعد.

المصدر بواسطة الفن