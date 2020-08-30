أحمد زاهر مهنئا ابنته ليلى بعيد ميلادها: نجمتي الأولى والأخيرة

رنا صلاح الدين - هنأ الفنان المصري أحمد زاهر، ابنته ليلى بعيد ميلادها وذلك من خلال فيديو متبوع برسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

أحمد زاهر ، قال في رسالته: "كل سنة وانتي طيبه يا روح قلبي يا حته من قلبي و عقبال مليون سنة في سعاده و نجاح و تألق و تبقي نجمة النجوم يا نجمتي الأولى و الأخيرة بحبك يا لولتي".

احمد زاهر وابنته

وشارك أحمد زاهر في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن

Advertisements

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وعبدالرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

احمد زاهر وابنته

كما يشارك حاليا في تصوير مسلسل "لؤلؤ"، والذي يقدم فيه شخصية رجل أعمال وهو شقيق مي عمر والمسلسل بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام.