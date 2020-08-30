وفاة والد الفنانة دينا حايك

رنا صلاح الدين - أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك، عن وفاة والدها جان عيد بو جرجس، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".

دينا حايك، نشرت نعي العائلة الذي كشف عن إقامة صلاة الجنازة غد الاثنين في كنيسة سيدة النجاة في لبنان.

ونشرت صورة لها برفقة والدها وعلقت عليها قائلة: "يا عمري يا بابا إن شاء الله تكون نفسك بالسما الله يرحمك يا كل الدني أنت".

دينا حايك ووالدها

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يذكر أن اسم دينا حايك الحقيقي، هو "كوليت بوجرجس"، وهي من مواليد لبنان، درست الحقوق ولكنها لم تستكمل دراستها بها لاتجاهها للغناء مع شقيقها داني والذي شجعها على الغناء وواكبها منذ خطوتها الأولى في عالم الفن وهي غالبا ما تلجأ إليه وتستشيره في مختلف الأمور الفنية التي تواجهها.

وغنت لفترة "ديوتو" معه، ثم قدمت أغنيتها الأولى باللهجة اللبنانية بعنوان "بشويات" ثم تلتها بأغنية خليجية بعنوان "أحبك" إلى أن أصدرت البومها الأول باسم "سحر الغرام" الذي يعتبر نقطة انطلاقها الحقيقية نحو الشهرة والنجومية.

دينا حايك