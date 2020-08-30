مدحت العدل يعتذر لسعد الصغير

رنا صلاح الدين - قدم الكاتب والسيناريست مدحت العدل، اعتذارا للفنان المصري سعد الصغير، بعد أن اتهم بالتنمر عليه عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر.

مدحت العدل قال في تغريدته التي سببت حالة من الغضب تجاهه: "الجمهور اللي منه نجيب محفوظ، وأحمد زويل، ومجدي يعقوب، ومثقفي وفناني مصر، مش هيعرفوا فاوست.. وصاحب أغنية (بأحبك ياحمار) سعد الصغير مشجع أحد الأندية العربية هيعرفه.. يا أمة ضحكت من جهلها الأمم".

وتسببت التغريدة في تدشين النشطاء هاشتاج (مدحت العدل متنمر).

مدحت العدل، قال في مداخلة هاتفية عبر برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TeN: "لم أتزيد على أحد، وحد في قناة الأهلي قال إن جماهير الزمالك عاملة زي فاوست، في إشارة إنها بتبيع نفسها للشيطان، زي ما ذكرت أسطورة جوته، فرديت وقلت التويتة بتاعتي".

وأضاف: "أعتذر بشدة عما حدث، وأعدك يا قصواء ألا أدخل في هذا المعترك، لأنه يقلل من قيمتي، و مستغرب جدآ من فرحة البعض بهزيمة الزمالك من فريق المقاولون العرب، وبقالي 3 شهور مش برد على أي إساءة ولا بتكلم في حاجة.