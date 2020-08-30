ليان بزلميط تعلن عودتها لزوجها بعد انفصال عام.. شاهد

رنا صلاح الدين - اعلنت الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط عودتها لزوجها إبراهيم، وذلك بعد انفصال قصير استمر لحوالي عام، وقد زفت نجمة ستار أكاديمي هذا الخبر لمحبيها بصورة جديدة تجمعها به.

ليان كتبت معلقة على الصورة: «ما في بعد ابو ابني و حب حياتي قولوا مبروك»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، متمنيين لها الحب والسعادة الدائمة مع زوجها.