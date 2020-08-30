مفاجأة لأراس بولوت إينملي بمناسبة عيد ميلاده في كواليس «الحفرة».. صور

رنا صلاح الدين - استأنف الفنان التركي أراس بولوت إينملي تصوير الموسم الرابع من مسلسله الشهير «الحفرة»، وذلك بعد أجازة طويلة بسبب أزمة كورونا.

فريق عمل المسلسل جهزوا مفاجأة قوية للفنان الشاب، واحتفلوا بعيد ميلاده خلال فترة الاستراحة من تصوير مشاهد العمل، حيث قدموا قالب كيك بسيط للنجم الذي أكمل عامه الـ30 وسط غناء وتصفيق زملائه بالمسلسل وباقي فريق العمل، الأمر الذي فاجأ أراس كثيراً وأسعده، خاصة أن القائمين على المسلسل جهزوا لهذا الحفل المفاجئ قبل يوم عيد ميلاده، وهو ما لم يكن يتوقعه الفنان الشاب.

من ناحية أخرى، حقق أراس بولوت إينملي نجاحاً قوياً في فيلمه الأخير «معجزة في الزنزانة السابعة»، والذي جسد فيه دور أب يعاني من إعاقة ذهنية، حيث يتعرض لمشكلة كبيرة، يدخل على إثرها للسجن، تاركاً ابنته الوحيدة بالخارج.

يُذكر أن أراس بولوت إينملي حقق شعبية عريضة بعد نجاحه في تقديم دور «الأمير بيازيد» في مسلسل «حريم السلطان»، كما تألق أمام الفنان التركي شآتاي أولسوي في بطولة مسلسل «في الداخل»، إلا أنه حقق نسب مشاهدة قياسية، وأصبح في تصنيف نجوم الصف الأول بعد تألقه في مسلسل «الحفرة» على مدى ثلاث مواسم، وشارك أراس في بطولته أمام ديلان دينيز، أونير أركان، أركان كيسال، رضا كوجا أوغلو، بريهان سافاش، نجيب ميميلي، وغيرهم.