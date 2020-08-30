برجي أكلاي في المستشفى بأحدث ظهور لها مع حبيبها الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - التقطت عدسات المصورين النجمة التركية برجي أكلاي في احدث ظهور لها مع حبيبها الجديد «فاسيح صايلان» خلال مغادرتهما إحدى المستشفيات الخاصة.

الحبيبان ظهرا في مزاج جيد، وكان لافتاً التزامهما بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث ارتدى الثنائي الكمامات، وقد طمأنت الفنانة محبيها على صحتها، وبررت وجودها بالمستشفى بشعورها بأعراض مرضية بسيطة، إلا أنها أجرت فحص طبي سريع، مؤكدة أنها بحالة جيدة لا تستدعي القلق.

برجي أكلايعلى جانب آخر، كشفت برجي عن بدأها تصوير الموسم الثاني من مسلسل «بابل»، معربة عن سعادتها وحماسها بأجواء التصوير، مبدية ترحيبها بحلول الفنان التركي أنور صايلاك كبديل عن الممثل أوزان جوفان، بسبب قضيته الأخيرة مع حبيبته السابقة، والتي اتهمته فيها بالعنف والضرب، الأمر الذي عرضه لحملة انتقادات واسعة.

برجي أكلاي تشارك في بطولة «بابل» أمام خالد أرغنش، اسلي أنفر، نور فتاح أوغلو، وغيرهم، وقد عرض الموسم الأول منه قبل أزمة كورونا، وحقق نجاحاً قوياً.

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على الجانب الشخصي، انفصلت الفنانة التركية برجي أكلاي عن حبيبها السابق راقص البالية جان تونالي نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الثانية، حيث سبق وانفصلت عنه 2018، إلا أنها فاجأت الجميع وعادت له مرة أخرى مايو الماضي، ولكن يبدو أن فترة الـ6 أشهر لم تكن كافية لإصلاح ما عكر صفو علاقتهما، وبالتالي انفصلا مرة أخرى.

برجي أكلاي بدأت في مواعدة «جان تونالي»، بعد ثلاثة أشهر فقط على طلاقها من الفنان التركي سآرب ليفند أوغلو، حيث بدأت صداقتهما قبل طلاق النجمة التركية، إلا أنها تطورت تدريجياً، حتى وقعا في غرام بعضهما.

النجمة التركية حصلت على طلاقها رسمياً من سآرب الذي تزوجته في أغسطس 2014 بعد جلسة قضائية واحدة يناير 2017، وقد هز طلاقهما الوسط الفني نظراً لأن الثنائي عاشا قصة حب قوية خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «الأغا الصغير»، وكان سآرب الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق وتزوجت من النجم التركي مراد انالمش عام 2011، ولكن لم يدم الزواج الا لفترة قصيرة وانفصلت عنه بعد عام ونص من زواجهما.