هدايا لتعويض المتضررين من أول حفل "أونلاين" لعمرو دياب

كشف تطبيق "أنغامي" الموسيقي، عن اعتزامه تعويض كافة المتضررين من عدم مشاهدة أول حفل "أونلاين" للمطرب المصري عمرو دياب، نتيجة حدوث عطل فني.



وقال التطبيق عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "حفلة لم تسع كل المُحبّين. لكل من حجز التذكرة وانتظر حفلة عمرو دياب ولم يتمكن من مشاهدتها، نتقدم بخالص اعتذارنا ونعدكم بإعادة قيمة التذاكر بالإضافة إلى بعض الهدايا".

ولم يتمكن عشاق عمرو دياب من متابعة أول حفل له "أونلاين"، الجمعة، بسبب عطل فني.

وقال تطبيق "أنغامي": "حدث عطل فني في سيرفرات التطبيق، بسبب الإقبال غير المسبوق على حفل عمرو دياب".

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وتابعت إدارة تطبيق "أنغامي" في بيان، "نعتذر عن المشكلة التقنية، التي تسببت بتأخير بث حفل الهضبة، عمرو دياب، وقد اتّضح أن الخطأ نتج عن الإقبال الهائل على مشاهدة الحفل وكمية الضغط على التطبيق".

وأكملت بقوله "إذ نجدّد الاعتذار من كل مَن قام بشراء تذاكر ولم يتكمن من مشاهدة الحفل كاملاً".

كان عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنيته "أماكن السهر"، التي احتلت قمة ترتيب الأغاني على تطبيق "أنغامي"، وكذلك احتلت تريند موقع "يوتيوب".