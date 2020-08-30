بالصور.. أحدث ظهور لأبناء توم كروز ونيكول كيدمان بالتبني

الخليج 365الأحد 2020/8/30 06:52 م بتوقيت أبوظبي
طالما حرص نجما هوليوود الأمريكيان، توم كروز ونيكول كيدمان على إبقاء الحياة الخاصة لأبنائهما بالتبني بعيدة عن الأضواء، ولكن كيف أصبح مظهرهما الآن منذ انفصال والديهما عام 2001.
ونشرت إيزابيلا كروز، الأسبوع الماضي، صورة "سيلفي" نادرة لها على موقع "أنستقرام"، إذ إنها عادة ما تستخدم حسابها لمشاركة صور من أعمالها الفنية ومنتجاتها من خط ملابسها.
ورغم أن كونور كروز (الأخ غير الشقيق) يحرص على الابتعاد عن الأنظار، إلا أنه يشارك صوراً كثيرة له عبر موقع "إنستقرام" وهو يمارس هوايته المفضلة صيد الأسماك.
ويعيش كونور (25 عاماً) في كليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية في منزل يتقاسمه مع والده الشهير توم كروز (58 عاماً)، فيما تعيش إيزابيلا في العاصمة البريطانية لندن.
ولم تظهر كيدمان (53 عاماً) بصورة علنية مع ولديها بالتبني منذ سنوات، وهي تعيش حالياً في ناشفيل، بولاية تينيسي، مع ابنتيها من زوجها مغني موسيقى الريف كيث أوربان.
يذكر أن نيكول كيدمان تزوجت من توم كروز عام 1990، وكانت عمرها (23 عامًا) واتفقا على تبنى الطفلين إيزابيلا وكونور، ودام زواجهما 11 عامًا حتى انفصلا.
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