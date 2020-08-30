شريف عرفة يواصل تصوير المشاهد الأخيرة من «النمس والإنس»

واصل المخرج الكبير شريف عرفة، تصوير المشاهد النهائية والأخيرة من الفيلم السينمائي الجديد "النمس والإنس"، حيث يتبقى لهم ما يقرب من يومان تصوير بشكل كامل.



وقالت مصادر من فريق العمل، إن التصوير تم استئنافه بعد توقف لفترة من بداية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المشاهد الأخيرة تجمع كل من الفنان محمد هنيدي بطل الفيلم والفنانة صابرين.



وأوضحت المصادر أن التصوير يتم حاليًا داخل ستوديوهات المخرج شريف عرفة، والذي يكثف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصوير الفيلم بالكامل.



فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.

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