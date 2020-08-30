هيا عبد السلام في المسلسل الكوميدي "رقم الحظ 7" على MBC1

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"الخليج 365" من بيروت: تستعد قناة MBC1 لعرض الكوميديا الاجتماعية الخليجية "رقم الحظ 7" من كتابة مريم نصير وإخراج مصطفى رشيد.

ويرصد العمل حكاية مجموعة من أصدقاء الدراسة الذين يلتقون بعد سنوات عدة من التخرج، ويقررون افتتاح شركة للدعاية والإعلان والاهتمام بمشاهير مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تقع لهم العديد من المواقف الطريفة أثناء قيامهم بهذه المهمات، ضمن حلقات تعكس تحدياتهم الشخصية والمهنية، وتضيء على مختلف المشاكل التي تواجههم.

يجمع العمل كل من هيا عبدالسلام، فؤاد علي، ميثم بدر، ناصر عباس، محمد الحداد، إيمان الحسيني، نوف السلطان وآخرون.



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