شارع شيكاغو يستمر بإثارة الجدل بقبلات حميمة وألفاظ نابية على شفاه أبطاله

ألمشهد اللي قامت علبه الناس ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من غير ما يشوفوا المسلسل شافوا الصور وبلشوا هجوم وانتقاد وهو مشهد اقل من عادي واذا بنرجع لأفلام زمان فيها كثير مشاهد جرىئة ومارحدا كان يقول عادات وتقاليد وكانت الحياة ماشية عال العال #شارع_شيكاغو #امل_عرفة