سوزان نجم الدين ترد على فتاة هددتها بنشر فيديوهات إباحية

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"الخليج 365" من بيروت: حلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفة على الاعلامي اللبناني هشام حداد في حلقة الخميس من برنامج (راحت علينا) الذي يقدمه على شاشة تلفزيون لنا السورية حيث تطرقت لعدد من المواضيع الفنية والشخصية.

خلال الحوار نفت الممثلة السورية أن تكون لديها شقيقة تدعى ميريانا نجم الدين، وقالت إنها لا تعلم من هي ميريانا نجم الدين ولا تعرف عنها شيئاً، فهي لديها شقيقة واحدة إسمها ميساء وبعيدة كل البعد عن الفن لأنها محجبة، بالإضافة لأربعة إخوة شباب.

ورفضت الرد على سخافات "السوشيال ميديا" ووصفت من هم على شاكلة هذه الفتاة بأنهم متسلقين على الشهرة، وإكتفت بتهديدها برفع قضية في حال إستمرت بهذه الإساءات.

وخلال الحلقة، وجه حداد سؤالاً لنجم الدين عن رأيها في ردة الفعل على مشهد تقبيل قدم الفنانة أمل عرفة في مسلسل (شارع شيكاغو) لترد عليه ان المشهد عادي خاصة اذا جاء في السياق الدرامي.

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بعدها وجه حداد سؤالا اخر قائلا: "شي مرة حدا بسلك اجرك" لترد عليه ضاحكة (كتار) ما اثار استغرابه من جرأتها فسألها (منحكي تمثيل او حقيقة) فأجابت (هيك وهيك).

غير ان نجم الدين تراجعت مع اصراره على معرفة المزيد من التفاصيل لترد انها لا تقصد التقبيل بشكل فعلي بل استعارة وان الكثيرين ترجوها كي تكون على علاقة معهم.

كما رفضت التحدث عن خلافها السياسي مع الفنانة أصالة نصري بسبب إختلاف مواقفهما من النظام السوري، ورفضت صفحة جديدة معها، وطلبت منه حذف المقطع.