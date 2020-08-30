أنغام تثير الجدل في أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت المغنية المصرية أنغام أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد يومين من طرحها على تطبيق "تيك توك". وهي من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبد الواحد، والتوزيع الموسيقى تميم.

وبعد ساعات قليلة على طرح الفيديو، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالنميمة بسبب ظهور أنغام في العمل المصور وهي ترتدي خاتم خطوبة في يدها اليمنى، مما أثار الجدل حول إستعدادها للزواج من جديد، وهي التي إنفصلت من وقت قريب عن زوجها الرابع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

يذكر أن أنغام تزوجت بعمر صغير من مهندس الصوت مجدي عارف واستمرت هذه الزيجة خمس سنوات وأثمرت عن إنجاب ابنها عمر، ثم انفصلت عنه.

لتتزوج عام 2004 من الموزع الموسيقي فهد، وإستمرت هذه الزيجة ثلاث سنوات وأنجبت منه إبنها الثاني عبدالرحمن، وإنتهت بالخلع، أما الزيجة الثالثة في حياة أنغام فكانت سرية من الممثل المصري أحمد عز، واستمرت لمدة عام واحد فقط، وضحت أمرها الفنانة زينة خلال صراعها القانوني مع الممثل المصري حول إثبات نسب توأمها منه.