نجوى كرم تناشد الشباب اللبناني: "ما تفلّوا.. ما تخلّوا بلدنا ختيار"

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"الخليج 365" من بيروت: مع إرتفاع معدلات الهجرة بين الشباب اللبناني بعد إنهيار الليرة اللبنانية وكارثة إنفجار مرفأ بيروت ناشدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الشباب إلى التمسك بوطنهم، وعدم الإستسلام لليأس والإنسياق وراء من يروجون لفكرة الهجرة.

حيث نشرت كرم فيديو بدأ بمقطع من أغنية "ليش مغرب" التي صدرت عام 2004 والتي كانت تتحدّث عن المشاكل الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي كان يمرّ بها لبنان حينها، وأثارت موجة إستياء في حينها حيث رآها البعض سوداوية وتشجع على الهجرة وتم منعها من قبل السطات في حينها لحين حذف بعد المشاهد من العمل الذي صوره المخرج سعيد الماروق.

تلته كلمات اغنية لم تنفذّها كرم عام 2005، وكانت بمثابة -اغنية لاحقة- لـ"ليش مغرب" تعلن فيها صراحة عن عدم إهتمامها بالشأن السياسي بل بوجع الناس. كتب كلماتها روجيه فغالي الذي سبق وكتب لها كلمات أغنية "ليش مغرب".

وفي الختام وجهت كرم رسالة صوتية للشباب قالت فيها: ما تلّوا ... ما تخلّوا بلدنا ختيار. طالبة منهم عدم مساعدة اعداء لبنان على تحقيق غايتهم، مشيرة الى أنّ "الهدف من ذلك شيخوخة لبنان وإفقار البلد من شبابه وأدمغته وقوّته التغييرية الحقيقية.