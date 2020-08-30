اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام



"الخليج 365" من بيروت: في تعاون هو الأول بينهما، إجتمع الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري مع الشاعر الشيخ خالد بن طناف المنهالي في عمل غزلي غنائي جديد حمل عنوان "سيدي" باللهجة الإماراتية تغزل بالمحبوب فيها قائلاً:

انت واصل في سويد القلب واصل

واعتبره موطنك مانك غريب ...

سولك فيها سفارات و قناصل

يوم غيرك مالهم فيها نصيب ...

أغنية "سيدي" من توزيع المايسترو عبد العزيز العبري، وتم طرحها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب قناة عبدالمنعم العامري الرسمية على اليوتيوب.

وأعرب العامري عن سعادته بالتعاون مع الشاعر الشيخ خالد بن طناف المنهالي، مؤكداً أن كلمات الأغنية حملت أسلوباً جديداً في الغزل والعشق ومعاتبة المحبوب، وهي فكرة جديدة تطرح لأول مرة بهذا الشكل من اللون الموسيقي الإماراتي الشعبي الذي نحبه جميعاً ونعتز كوننا ننتمي له. في تعاون هو الأول بينهما، إجتمع الفنان الإماراتي عبد المنعم العامري مع الشاعر الشيخ خالد بن طناف المنهالي في عمل غزلي غنائي جديد حمل عنوان "سيدي" باللهجة الإماراتية تغزل بالمحبوب فيها قائلاً:انت واصل في سويد القلب واصلواعتبره موطنك مانك غريب ...سولك فيها سفارات و قناصليوم غيرك مالهم فيها نصيب ...أغنية "سيدي" من توزيع المايسترو عبد العزيز العبري، وتم طرحها عبر الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، الى جانب قناة عبدالمنعم العامري الرسمية على اليوتيوب.وأعرب العامري عن سعادته بالتعاون مع الشاعر الشيخ خالد بن طناف المنهالي، مؤكداً أن كلمات الأغنية حملت أسلوباً جديداً في الغزل والعشق ومعاتبة المحبوب، وهي فكرة جديدة تطرح لأول مرة بهذا الشكل من اللون الموسيقي الإماراتي الشعبي الذي نحبه جميعاً ونعتز كوننا ننتمي له.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمنعم العامري والشاعر خالد بن طناف المنهالي يجتمعان في "سيدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.