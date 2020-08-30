شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى: "موسى" فيلم خيال علمى متماسك الأحداث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد لطفي عن سعادته بالتواجد في فيلم (موسى) المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، مشيدا بسيناريو الفيلم وتماسك أحداثه واستخدامه أحدث تقنيات الجرافيك العالمية.
وقال لطفي - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إن الفيلم خيال علمي يحتاج إلى تكاليف ضخمة، حيث تشارك 3 من أكبر شركات الإنتاج في صناعته، لافتا إلى أنه لم يستغرق وقتا طويلا للموافقة على شخصيته بعدما وجد الدور مركبا وفيه تناقضات كبيرة،والعامل الأساسي لقبوله المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب والذي يخرج منه مستفيدا، مؤكدا أن ما يهمها هو الوجود بعمل يضيف له فنيا وليس مجرد الظهور فقط.
وأكد أنه ينتقي أدواره بشكل جيد ويفضل تقديم الشخصيات والأدوار التي تحمل بداخلها مساحة من التمثيل تسمح بتقديم أداء مختلف.
وتدور أحداث الفيلم حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت؛ ليكون أول روبوت في الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، حتى يصبح مطاردا من السلطة.
يشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد العوضي، وأحمد حاتم، وسارة الشامي، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وعبد الرحمن القليوبي،وتأليف وإخراج بيتر ميمي.
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