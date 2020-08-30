محمد رمضان يوجه رسالة رومانسية لزوجته في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه الفنان محمد رمضان رسالة رومانسية لزوجته نسرين، بمناسبة عيد ميلادها.
ونشر "رمضان" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي".
وعلق محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان على الصورة :"كل سنة وانتي طيبة".
محمد رمضان لديه طفلين من زوجته نسرين وهما علي وكنز.
وعرض للفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "البرنس"، بطولة روجينا، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، محمد علاء، أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.
من ناحية أخرى، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغنياته "تيك توك" وهي من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.
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