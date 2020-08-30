"أحلى اختراع".. العسيلي ينشر صورة رفقة تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك المطرب محمود العسيلي جمهوره بصورة تجمعه بالمطرب تامر حسني، من كواليس كليب أغنية "اختراع"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق المطرب محمود العسيلي على الصورة : "أحلى اختراع". وطرح الثنائي أغنية "اختراع"، 27 أغسطس الجاري، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، والكليب من إخراج تامر حسني.

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