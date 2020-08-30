فيديو| على نغمات "ليلى يا ليلى".. أحمد زاهر يهنئ ابنته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرص الفنان أحمد زاهر على تهنئة ابنته ليلى بعيد ميلادها.
ونشر "زاهر" مقطع فيديو لصور مجمعة، على نغمات أغنية "ليلى يا ليلى"، من غناء المطرب حميد الشاعري، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".
وعلق أحمد زاهر على الفيديو: "كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي يا حتة من قلبي وعقبال مليون سنة في سعادة ونجاح وتألق وتبقي نجمة النجوم يا نجمتي الأولى والأخيرة بحبك يا لولتي".
شاركت ليلى أحمد زاهر في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، في السباق الرمضاني الماضي.
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