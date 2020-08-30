للمرة الأولى منذ وفاة نجلها.. زوجة أوس أوس تظهر في مناسبة اجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان مصطفى خاطر، مساء السبت 29 أغسطس، بزفاف شقيقته إسراء على أحمد بسيط، شقيق الفنان مصطفى بسيط.

وحضر الحفل أصدقائهم من الفنانين، بينهم نجوم مسرح مصر: محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوس أوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني، وأسرة العروسين.

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وتواجدت رويدا زوجة أوس أوس في الحفل، مرتدية ملابس سودءا، تعكس عدم تجاوزها حالة الحزن التي تعيشها منذ رحيل طفلها علي، الذي توفي 22 يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد أسامة، في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.