- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفل الفنان مصطفى خاطر، مساء السبت 29 أغسطس، بزفاف شقيقته إسراء على أحمد بسيط، شقيق الفنان مصطفى بسيط.
وحضر الحفل أصدقائهم من الفنانين، بينهم نجوم مسرح مصر: محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوس أوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني، وأسرة العروسين.
وتواجدت رويدا زوجة أوس أوس في الحفل، مرتدية ملابس سودءا، تعكس عدم تجاوزها حالة الحزن التي تعيشها منذ رحيل طفلها علي، الذي توفي 22 يونيو الماضي.
من ناحية أخرى، شارك الفنان محمد أسامة، في سباق دراما رمضان 2020، بمسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة حمدي الميرغني، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، انتصار، حجاج عبدالعظيم، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ وفاة نجلها.. زوجة أوس أوس تظهر في مناسبة اجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.