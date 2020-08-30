مصطفى خاطر ينتظر مولوده الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان مصطفى خاطر، مساء السبت 29 أغسطس، بزفاف شقيقته إسراء، على أحمد بسيط شقيق الفنان مصطفى بسيط.

وحضر الحفل أصدقائهم من الفنانين، بينهم نجوم "مسرح مصر": محمد عبدالرحمن، كريم عفيفي، وعمر متولي، وأوس أوس، أحمد فهيم، محمد توب، سارة درزاوي، ووائل عوني، وأسرة العروسين.

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وأوضحت الصور انتظار الفنان مصطفى خاطر مولوده الأول، إذ ظهرت زوجته بوزن زائد، وبدت في شهور الحمل الأخيرة، ومظهر يدل على قرب موعد الإنجاب.

وأقيم الحفل في فندق هيلتون دريم، واحتفل العروسان بخطبتهما في شهر فبراير من العام الماضي.