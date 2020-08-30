"أنا وقعت في غرامك يا لطيفة".. نبيلة عبيد تشيد بأغاني لطيفة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشادت الفنانة نبيلة عبيد بأغاني المطربة التونسية لطيفة، "خليني"، "رد الباب"، "الشمس".

ونشرت نبيلة إحدى الأغاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " وفي وسط الدوشة والضجيج تسمع نغمة حلوة تلاقيه صوت لطيفة بتغني أحلى الأغنيات، والحقيقة أنا وقعت في غرامك يا لطيفه وفي غرام أغانيكي الجديدة، خليني ورد الباب والشمس ومشغلاهم عندي من حلاوتهم على طول".

وكانت المطربة لطيفة طرحت آخر أغانيها "خليني"، من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام.