محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أشادت الفنانة نبيلة عبيد بأغاني المطربة التونسية لطيفة، "خليني"، "رد الباب"، "الشمس".
ونشرت نبيلة إحدى الأغاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " وفي وسط الدوشة والضجيج تسمع نغمة حلوة تلاقيه صوت لطيفة بتغني أحلى الأغنيات، والحقيقة أنا وقعت في غرامك يا لطيفه وفي غرام أغانيكي الجديدة، خليني ورد الباب والشمس ومشغلاهم عندي من حلاوتهم على طول".
وكانت المطربة لطيفة طرحت آخر أغانيها "خليني"، من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي، جيتار إيهاب ليمام.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنا وقعت في غرامك يا لطيفة".. نبيلة عبيد تشيد بأغاني لطيفة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.