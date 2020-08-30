"تاج راسي".. كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد والدتها، أمس السبت.

ونشرت كندة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل عام وأنت حبيبتي وتاج راسي، كل عام وأنت جانبي وسندي وأماني وبلدي، حبيبتي الله يخليلنا ياكي، أنا وبدر وحيوتة، وما يحرمنا منك".

وتستعد كندة علوش لتصوير دورها في حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، بطولة محمد شاهين، محمد علاء، ومن إخراج مريم أحمدي.