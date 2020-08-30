"المسرح الكوميدي" يعود لنشاطه الفني بمسرحية "عيلة الفقري" قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان أيمن عزب، مدير فرقة المسرح الكوميدى بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد حاليا لافتتاح العرض المسرحي الجديد "عيلة الفقري"، خلال شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم الكبير بالمنيل ليكون بداية جديدة لعودة نشاط الفرقة.

وأضاف المخرج محمد متولي، في بيان صحفي، إن العرض يدور حول عيلة سمعان الفقرى المكونة من سمعان وزوجته سعيدة وابنته هند التي لم تتزوج بعد، وأبنائه سامي الصحفي الذي سيسافر إلى اليونان في مهمة صحفية، وكريم العاطل عن العمل، وتدور المسرحية فى أحداث كوميدية خلال يوم في حياة هذه العائلة .

يُذكر أن المخرج محمد متولي كانت آخر أعماله المسرحية "فطائر التفاح"، الذي قُدم على مسرح الغد بالعجوزة ومن تأليف أمجد أبوالعلاء، كما قدم من قبل مسرحيات كوميدية للبيت الفني للمسرح، منها: زنقة الرجالة، سلطان الغلابة للفنان أحمد راتب .

العرض بطولة محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبدالحليم، أشرف عبدالفضيل، محمود الهنيدي، إيهاب شهاب، من تأليف أحمد الملواني، ديكور محمد هاشم، موسيقى وألحان أحمد الناصر، أغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، من إخراج محمد متولي .