في أسبوعين.."أنا استعجلت" لـ جنات تكسر حاجز المليون مشاهدة عبر "يوتيوب

حققت أغنية "انا استعجلت"، للفنانة جنات، أكثر من مليون مشاهدة، في اسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تضمنت الأغنية ألبوم جنات الجديد "انا في انتظارك"، الذي تم طرحه من اسبوعين عبر "يوتيوب"، وسجلت "انا استعجلت" الأعلى مشاهدة بين أغنيات الألبوم.

الأغنية من كلمات، علي فتحي، ألحان:عماد تاج،

توزيع:جيزو.

وكانت قد أعلنت جنات في وقت سابق عن وصول مشاهدات الألبوم إلى أكثر من 6 مليون مشاهدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

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حقق الألبوم في أيامه الأولى صدى استماعي جيد جداً على مواقع

التواصل الإجتماعي المختلفة بجانب المنصات الإليكترونية للموسيقى، وعبّر جمهورها عن سعادتهم بعودتها بأغانيها وصوتها المتميز بعد فترة من الغياب.

وكان آخر ألبوم لجنات "بنفس الكلام" ضم 10 أغنيات، أبرزهم"أخدت قرار، مش رجولة، 100 دليل، بنفس الكلام، أكيد زعلت، آخر أحزاني"، وتم تصوير أغنية "عايزة أقرب" بطريقة الـ"فيديو كليب"، وحصل على أكثر من 4 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي.