"كلاكيت" تقدم حفل غنائي في ساقية الصاوي

تستعد فرقة "كلاكيت" حفل غنائي جديد بساقية عبدالمنعم الصاوي على مسرح الحكمة يوم الخميس المقبل الموافق 10 من سبتمبر، على مسرح النهر، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بقيادة المايسترو مازن دراز. والنصف مساءً بقيادة المايسترو مازن دراز. فرقة كلاكيت فرقه غنائية استعراضية مكونه من ستة مغنيين أساسين هم حنان عادل، محمد Advertisements حافظ، محمد أسامة، خالد باشا، على تركى، كريم الحسينى. وقائد الفرقه المايسترو دكتور مازن دراز. حافظ، محمد أسامة، خالد باشا، على تركى، كريم الحسينى. وقائد الفرقه المايسترو دكتور مازن دراز. وتسعي الفرقة لأحياء فن الاسكتشات الفنية سواء القديم منها أو الحديث بشكل غنائي استعراضي علي شكل لوحه فنيه كاملة .

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