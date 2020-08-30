نشرت الفنانه هاله صدقي صورة جديدة لأولدها، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "انستجرام".

و علقت هاله علي الصورة قائله:" اول يوم مدرسه لبس المدرسه من فوق والبيچاما من تحت الله يخرب بيت الكورونا".

جدير بالذكر أنه حدث مؤخرًا خلاف بين النجمة هاله صدقي و زوجها علي نسب اطفالهم و قام محامي الزوج بالانسحاب من القضيه و قدم الإعتذار للإطفال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاله صدقي عن التعليم اونلاين : لبس المدرسه من فوق والبيجاما من تحت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.