قبل طرحها.. تفاصيل أغنية "قلبي وقع" لـ كارول سماحة

كشف الملحن محمد رحيم عن تفاصيل أغنية الفنانة كارول سماحة "قلبي وقع"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". أعلن رحيم عن تفاصيلها قائلاً:"كلمات:سهام شعشاع، ألحان وموسيقى: محمد رحيم...قريباً"، وتأتي الأغنية ضمن أحداث مسلسل "مدرسة الحب، الذي تشارك كارول في بطولته. شعشاع، ألحان وموسيقى: محمد رحيم...قريباً"، وتأتي الأغنية ضمن أحداث مسلسل "مدرسة الحب، الذي تشارك كارول في بطولته. يذكر أن الفنان تامر حسني قد قدم أغنية "لينا حياة بعدين"، ضمن أحداث المسلسل، وحققت أكثر من 6 مليون مشاهدة، خلال اسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:شريف بدري، توزيع:هيثم راضي.

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