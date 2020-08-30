كوكب الشرق تغنى "فكرونى" و"هذه ليلتى" بساقية الصاوي

تقدم ساقية عبد المنعم الصاوي حفل كوكب الشرق أم كلثوم، الخميس المقبل الموافق 3 من سبتمبر تطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين، فى تمام السادسة والثامنة مساءً على مسرح النهر.

وتغنى فيهما هذه "فكرونى" و"هذه ليلتى" وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

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تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة

الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.