تفاصيل حفل فريق وسط البلد في الأوبرا

يحيي الفريق الغنائي الشهير "وسط البلد"، حفلاً غنائياً، على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات عودة أنشطتها الغنائية والفنية بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر بسبب كورونا.

يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر، على مسرح النافورة المفتوح في الاوبرا، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 110 جنيه.

وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر،

مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخولدون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.