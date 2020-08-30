بعد إحيائها لذكرى ميلاده.. ابرز صور مادونا والأسطورة مايكل جاكسون

أحيت النجمة الأمريكية مادونا الذكرى الـ62 لميلاد الاسطورة العالمية ملك البوب مايكل جاكسون، والذي حقق طفرة في عالم الموسيقى وله جماهير بمختلف أنحاء العالم، يعشقون أغانيه ولا يزالوا يرددوها حتى الآن برغم من مرور 11 عامًا على وفاته.

ونشرت مادونا صورة تجمعها بجاكسون عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"، وكتبت عليها:"عيد ميلاد سعيد للملك"، وتفاعل الجمهور معها معبرين عن اشتياقهم للراحل، مؤكدين أنه كان أحد اهم وابرز نجوم البوب بالعالم

كله.

قصة حب مايكل جاكسون ومادونا

وكانا جاكسون ومادونا من أشهر نجوم البوب حول العالم، وجمعتهم قصة حب عميقة كشفتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مؤكدة أنها كادت أن تقترب لتتوج بالزواج ويصبح الثنائي حديث العالم وقصتهم نموذجًا يتحاكى به الشعوب، ولكن لم تكتمل قصتهم بسبب غضب مايكل من انتقاد حبيبته له في الإعلام.

وفاة الأسطورة مايكل جاكسون

يذكر أن ملك البوب العالمي توفى في 25 يونيو 2009، في قصره بحي هولمبي هيلز في لوس أنجلوس، ليتم نقله لمركز رونالد ريغان الطبي الجامعي، وحاول الأطباء إنعاش قلبه ولكن بدون جدوى ففارق الحياة عن عمر يناهز 50 عامًا، وطلبت عائلته تشريح الجثة لشكوكهم بأن الوفاة غير طبيعية، وهو ما تم اثباته فيما بعد، حيث رجح الأطباء وجود شبهة "القتل الخطأ"، والتي تورط فيها طبيبه الخاص كونراد موراي تهمة القتل الخطأ نتيجة جرعات أدوية خاطئة.

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ودفن جثمان جاكسون في 3 سبتمبر 2009، في مقبرة فورست لون ميموريال بارك في غليندال بولاية كاليفورنيا.

صور الثنائي جاكسون ومادونا