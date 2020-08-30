كلاكيت تاني مرة.. سعد الصغير عن نادي القرن : الأهلي حياة

نشر الفنان سعد الصغير صورة جديدة له خلال احياءه أحد الأفراح، ممسكا بيده تيشيرت النادي الأهلي، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات"انستجرام". موقع تبادل الصور و الفيديوهات"انستجرام". وعلق سعد علي الصورة قائلا: "الأهلي معانا في كل مكان شغل بيت سفر الأهلي الحياة نادي القرن العظيم". بيت سفر الأهلي الحياة نادي القرن العظيم". جدير بالذكر أن الفنان سعد الصغير قام أمس، بنشر فيديو له يهاجم فيه الدكتور مدحت العدل الذي هاجم جمهور النادي الأهلي. Advertisements

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