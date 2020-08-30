في ذكري ميلاد الأسطورة الـ62.. مادونا تنشر صورة برفقة مايكل جاكسون

الأسطورة مايكل جاكسون يعتبر من واحد من أهم أيقونات الموسيقى والغناء فى العالم، حيث كانت حياة جاكسون مليئة بالنجاحات المذهلة وذلك بفضل موهبته الفريدة.

في الذكري الـ62 لميلاد جاكسون، حرصت النجمة العالمية مادونا علي إحياء ميلاد ملك البوب، ونشرت صورة تجمعهما معلقة عليها قائلة :" عيد ميلاد سعيد للملك"، وعاشت مادونا قصة حب مع مايكل جاكسون، وكادت أن تتحول إلى أفضل ثناني رومانسي في هوليوود، لكن الانتقادات التى وجهتها مادونا لجاكسون على شاشات التليفزيون أنهت العلاقة، رغم سنوات الحب والرومانسية التى جمعت بينهم.

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نشأة مايكل جاكسون

ولد مايكل جاكسون فى التاسع والعشرين من أغسطس عام 1958، لعائلة فنية مكونة من تسعة أطفال، حيث كان ترتيبه السابع بين إخوته.

بزغ نجم مايكل جاكسون في الغناء والرقص في سن السادسة، وبدء في عام 1963، رفقة إخوته مسيرته في عالم الموسيقى ببلوغه سن الحادية عشرة من العمر تحت لوء فرقة جاكسون فايف (الجاكسون 5) التي أسسها مع

أشقائه الذكور الأربعة ،جاكي جاكسون، تيتو جاكسون، جيرماين جاكسون، ومارلون جاكسون، ثم تحول بعدها للغناء الفردي بينما كان عضواً في الفرقة عام 1971 مع شركة موتاون للتسجيلات.

مشواره الفني

صُنف مايكل جاكسون أكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعاً للأسطوانات في العالم بحجم مبيعات تقدر بأكثر من 350 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، واعتبر أهم وأقوى نجم تأثيراً في مجال الموسيقى على مر التاريخ وأول شخصية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية 21 مرة على الإطلاق. جعلت منه مساهماته في مجال الموسيقى والرقص والأزياء بالإضافة إلى حياته الشخصية المعلنة أيقونة عالمية راسخة في الثقافة الشعبية العالمية لأكثر من أربعة عقود.

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أصبح جاكسون في أوائل الثمانينات من القرن الماضي شخصية بارزة في الرقص والموسيقى الشعبية، لقدرته على كسر الحواجز العرقية والعنصرية وتحويل الأوبرا الدراماتيكية القصيرة إلى شكل فني وأداة ترويجية. حيث ساعدت شعبيته

أن يكون أول مغني أفريقي الأصل تظهر فيديوهات أغانيه على قناة إم تي في الحديثة أنذاك ما أدى لشهرتها كما شكلت سبعة من ألبوماته المنفردة وحدها أكثر الألبومات مبيعا في العالم خلال مسيرته الفنية وهي: أوف ذا وول (1979)، ثريلر (1982)، هيستوري (1995)، دينجرس (1991)، باد (1987)، بلود أن ذا دانس فلور: هيستوري إن ذا ميكس (1997)، إنفنسبل (2001). ويشكل ألبوم ثريلر وحده أكثر الألبومات مبيعاً في التاريخ، بنسب مبيعات قُدِرت بأكثر من 65 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.

ويعد جاكسون أحد الفنانين القلائل الذين قدموا مرتين في الصالة الفخرية للروك آند رول وقاعة مشاهير كتاب الأغاني وقاعة رقص المشاهير باعتباره الراقص الأول والوحيد من عالم موسيقى البوب والروك. وقد حصد مايكل مئات الجوائز والعديد من الألقاب أكثر من أي فنان آخر أبرزها 13 جائزة غرامي بالإضافة لجائزة غرامي الأسطورة وجائزة غرامي لإنجاز العمر، 26 جائزة الموسيقى الأمريكية بما في ذلك جائزة "فنان الثمانينات" و"فنان القرن".

وخلال مشواره الفردي تصدرت 13 من أغنيه الفردية المرتبة الأولى في الولايات المتحدة محققا نسب مبيعات تخطت المليار تسجيل حول العالم.

وفاة ملك البوب

توفي مايكل جاكسون 25 يونيو 2009، أثناء تحضيره لسلسلة حفلاته المسماة هذه هي، جراء جرعة زائدة من البروبوفول والبنزوديازيبين تسببت بتوقفه عن التنفس.