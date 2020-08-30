نجوى كرم: “منبقى بقلبو.. تَيِبقى إلنا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 04:29 مساءً - منذ 5 ساعات

نشرت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم أغنية لها عام 2004 حيث غنّت أغنية تحت عنوان “ليش مغرب”.

وتحاكي هذه الأغنية الوطنية مآسي وهموم اللبنانيين الذين يعانون منها منذ زمن بعيد ولا يزالوا.

وأرفقت الفيديو الذي نشرته عبر “تويتر” بكلمات تقول فيها: “منبقى بقلبو.. تَيِبقى إلنا”.

وارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر إلى 190 وتجاوز عدد الجرحى إلى 6500 بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وقال الجيش أمس السبت إن سبعة أشخاص لا يزالوا في عداد المفقودين، وهم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري واحد، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم العثور على بعضهم منذ ذلك الحين.

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وأدى انفجار الرابع من آب إلى تشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار، و 50 ألف منزل وتسعة مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت.

وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي قالت إنه نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات. ويشارك محققون فرنسيون وأميركيون في التحقيق.

وألحق الانفجار أضرارا جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، حيث لا يزال 300 ألف شخص يواجهون “نقصا في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي”، وفق تحذير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الجمعة.

وانتفض عدد كبير من الفنانين على الوضع مثل كافة اللبنانيين الذين تدمرت عاصمتهم وفقدوا أحد أحبائهم أو حتى جريح أحدهم ما شكل حالة امتعاض وقرف كبيرة في نفوس المواطنين.

وانهالت المساعدات من بلدان الاغتراب خاصة المغتربين اللبنانيين الذين لم يتركوا وسيلة إلا وساعدوا بها.