“هدية” أبو هشيمة لزوجته ياسمين صبري تثير جدلا على مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 أغسطس 2020 04:29 مساءً - منذ 6 ساعات

أثار خبر إهداء رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة زوجته الفنانة ياسمين صبري سيارة فارهة تبلغ قيمتها حوالي 10 ملايين جنيه ، موجة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمستند، قالوا إنه للسيارة الجديدة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لزوجته الفنانة ياسمين صبري.

سعر السيارة حسب الماركة المتداولة يبلغ سعرها 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها مصريا، إضافة إلى رسوم تم تحصيلها كتراخيص لدخول السيارة من الجمرك تُقدر بـ3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها مصريا، وهي القيمة التي وصفها المتابعون بأنها أقل من المعتاد رسميا، ما فتح باب المطالب بالتحقيق الرسمي “حفاظا على حق الدولة”.



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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتصريح تخليص جمركي لسيارة رولز رويس “كابروليه” باسم الفنانة ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري (ياسمين صبري) بتاريخ 19 أغسطس 2020، لكن لم يؤكد صحتها أي مصدر رسمي أو قريب الصلة.



ومنذ إعلان زواج أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري تتابع الصحافة أخبارهما وصورهما التي ينشرونها على صفحاتهما الشخصية، ومع كل صورة أو فيديو يثار الجدل حول ملابس ياسمين صبري ومجوهراتها التي تلفت نظر الجمهور، ويشار إلى أن أبو هشيمة كان الزوج السابق للنجمة اللبنانية هيفا وهبي.

ياسمين صبري، المتزوجة حديثا من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، شاركت في مارثوان رمضان الماضي بمسلسل يحمل اسم “فرصة ثانية” وشاركها البطولة نخبة من الممثلين، أبرزهم أحمد مجدي ودياب وأيتن عامر وهبة مجدي ونهال عنبر، وكانت القصة تدور في إطار رومانسي اجتماعي ولم يحقق العمل نجاحا كبيرا