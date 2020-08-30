شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تخصص اليوم لتقديم عروض الراحل شادويك بوسمان على قنوات ABC.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة مارفل للإنتاج الفني والسينمائي، تخصيص اليوم لتقديم عروض أفلام النجم الراحل شادويك بوسمان عبر قنوات شبكة ABC الأمريكية، تخليداً لذكراه بعد وفاته أمس بعد صراع مع مرض سرطان القولون استمر لأربعة سنوات، ونشرت الصفحة الرسمية لشركة مارفل العالمية بموقع الصور انستجرام، صورة للراحل وكتبت "الليلة ستحتفل شبكة ABC بإرث شادويك بوسمان خلال تقديم عروض خاصة لفيلم Black Panther، ويليه عروض إعلامية خاصة مع النجم الراحل.

وتوفي الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، الذي اشتهر بدور البطل الخارق في فيلم "Black Panther"، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما أعلنت أسرته، ورحل بوسمان، البالغ من العمر 43 عاماً، بمنزله في لوس أنجلوس، وعائلته بجانبه.

ولم يتحدث بوسمان يوماً بشكل علني عن مرضه، وقالت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مرّ به، وقدّم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيراً".